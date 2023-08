Termina undicesimo con soli due centesimi di distanza dalla Top 10 del mondiale di atletica nella 20 chilometri di marcia. Il marciatore andriese ha sfiorato anche il suo record personale in una gara caratterizzata dalla pioggia e dal rinvio iniziale di un paio di ore a causa del maltempo su Budapest. Una gara a ritmi decisamente sostenuti ed in cui ha vinto lo spagnolo Martin. Fortunato è comunque il primo degli azzurri in gara con Massimo Stato uscito anzitempo in vista anche della gara della 35 chilometri.