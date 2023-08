Novità sulla linea ferroviaria che collega Andria e Barletta: i lavori di raddoppio e ammodernamento dell’ultimo tratto della linea gestita da Ferrotramviaria sono stati aggiudicati al gruppo d’imprese composto da Generale Costruzioni Ferroviarie, Doronzo Infrastrutture S.r.l. e Matarrese S.p.A.. C’è già un progetto ma si attende quello esecutivo. Una volta completata questa fase, verrà predisposto l’avvio del cantiere dei lavori che avranno una durata di circa 33 mesi. Ad oggi, fanno sapere da Ferrotramviaria, è prematuro prevedere una data di inizio dei lavori. Una possibile stima potrà arrivare solo dopo il completamento della progettazione esecutiva. Il raddoppio ferroviario della linea Andria-Barletta riguarderà 9 chilometri di binari per un valore complessivo di 52 milioni di euro, progetto che rientra in un più ampio Programma di intervento per il potenziamento delle linee ferroviarie regionali finanziato con risorse di un fondo complementare al PNRR. Il raddoppio inizierà concretamente dalla stazione di Andria Nord e si completerà in prossimità della stazione Barletta Scalo.

Intanto i lavori di interramento ferroviario nel centro abitato di Andria procedono piuttosto spediti, «e con un notevole dispiegamento di mezzi e operai», fanno sapere da Ferrotramviaria. Il cantiere si fermerà dal 14 agosto e riprenderà lunedì 21, in pratica per tutta la settimana di Ferragosto. Uno stop reso necessario dal fatto che diversi fornitori si fermeranno per le vacanze. Nel frattempo i lavori sui due ex passaggi a livello di via Barletta e via Vecchia Barletta procedono, così come il cantiere di via della Costituzione in zona Pip dove sorgerà il nuovo mercato ortofrutticolo di Andria, pronto a lasciare la storica sede di via Barletta entro l’anno. Anche qui, terminati gli scavi, si lavora per completare le fondamenta. Tra fine agosto e inizio settembre arriverà la struttura prefabbricata, già pronta.

Sempre da Ferrotramviaria fanno sapere anche che l’obiettivo principale dell’intero cantiere di interramento nell’abitato di Andria è completare i lavori entro giugno 2024, data entro cui il “Grande Progetto” (partito ad aprile 2022) dovrà essere terminato e consegnato per non perdere il corposo finanziamento europeo da 180 milioni di euro. Termine che, tra le altre cose, è stato già prorogato rispetto alla dead line precedente datata 31 dicembre 2023.