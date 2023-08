“WelcHome” è il primo claim scelto dalla Fidelis Andria per lanciare la stagione 2023/2024. Un bentornati a casa con una piccola “licenza poetica” che, tuttavia, rappresenta un must per la società biancazzurra in questa stagione. Ed allora dopo l’esperimento carico di entusiasmo di giovedì scorso, la Fidelis ha scelto per la prossima settimana di aprire tutti gli allenamenti pomeridiani allo Stadio “Degli Ulivi” dalle 17 alle 19.

La società aprirà sempre la Curva Nord o in caso di maltempo la Tribuna, per consentire ai tifosi biancazzurri, famiglie, ragazzi ed appassionati di seguire tutti gli allenamenti nel corso della settimana del gruppo guidato da Francesco Farina. Si partirà già da questa domenica pomeriggio, oggi, e nel corso della settimana saranno anche comunicati i primi appuntamenti congiunti previsti per mercoledì 9 agosto e domenica 13 agosto.