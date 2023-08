C’è la vetrina virtuale ma c’è soprattutto una rete che comincia ad essere decisamente più corposa pronta per affrontare le sfide globali del futuro. E’ questa l’idea che prende forma con il DUC, il Distretto Urbano del Commercio di Andria e che vede protagonisti assieme sia il Comune che Confcommercio e Confesercenti cittadini. Una sfida per il futuro che sulla terrazza degli uffici del Suap in Largo Grotte, ha vissuto però una serata di condivisione e soprattutto presentazione degli ulteriori passi fatti da uno strumento attivo ormai da alcuni anni e che comincia a diventare sempre più presente grazie alle attività di formazione e promozione.

Durante la serata è stato illustrato nel dettaglio il progetto che punta a riscrivere il concetto di commercio nella città di Andria ma c’è stato anche spazio per le premiazioni delle attività storiche individuate con un preciso bando dalla Regione Puglia. Una storia che in molti casi si tramanda di generazione in generazione ma che rappresenta l’anello di congiunzione essenziale con qualità e storicità del commercio territoriale. Oltre una decina i negozi e le ditte di ogni settore merceologico premiate tra cui la più antica che il prossimo anno festeggerà i 90 anni di attività.

Attraverso il DUC l’amministrazione comunale, nel frattempo, si sta preparando ad affrontare la redazione del nuovo piano strategico del commercio fermo alla prima decade degli anni 2000 ed ormai vetusto. Tra i temi che saranno affrontati anche quello dello spostamento del mercato settimanale del lunedì.