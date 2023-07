C’è anche la mano di un giovane andriese per le attività di scavo del Santo Sepolcro a Gerusalemme. È Enrico Pomo, attualmente allievo della scuola di Specializzazione in Beni Archeologici della Sapienza, a Roma.

Il giovanissimo andriese, laureato a Ravenna in Beni Archeologici e artistici del paesaggio, attualmente è in Israele per le attività di scavo del Santo Sepolcro. Nel team di lavoro, guidato dalla professoressa Francesca Romana Stasolla, Enrico si occupa di coordinamento delle attività di laboratorio, in particolare del lavaggio e poi suddivisione dei reperti, fase svolta in contemporanea con lo scavo delle varie aree della basilica.

«Tutti gli scavi danno grandi soddisfazioni, ma qui, a Gersusalemme, c’è un’atmosfera particolare, suggestiva e direi unificante, riuscendo infatti ad unire tradizioni e popoli diversi. La cosa che mi colpisce è vedere tutti i cristiani vestiti in modo diverso ma che credono nella stessa cosa» – queste le sensazioni del giovane andriese ormai a Gerusalemme da un mese.

Un’esperienza sicuramente formativa che si aggiunge a quelle già svolte da Enrico Pomo a Ostia Antica, Civitavecchia e Ravenna.