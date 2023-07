Ampia soddisfazione viene espressa in una nota emessa dal Comitato Spontaneo Residenti di via Catullo, Via Pericle, via Saffo ed arterie limitrofe. Comitato sorto la settimana scorsa contro l’imminente installazione in zona di una antenna/ripetitore di una compagnia telefonica, peraltro regolarmente munita delle necessarie autorizzazioni.

“Le nostre rimostranze a quanto pare non erano del tutto peregrine – ricordano all’unisono Vito Lantano, Claudia Scaringella e Giovanni Matera a nome del Comitato – e l’ insediamento di quella antenna probabilmente mal si conciliava con le esigenze ambientali, quelle della comunità dei residenti, nonché di alcune strutture scolastiche, socio sanitarie e parrocchiali della zona. C’è da ammettere che sul tema abbiamo fin da subito incontrato la sensibilità della civica amministrazione ed in particolare della sindaca Bruno. Dopo le necessarie verifiche e gli approfondimenti tecnici – concludono i portavoce del Comitato – la decisione, d’ intesa con l’ Azienda, è stata revocata per cui l antenna sarà ubicata in altra sede più consona ed idonea. Ringraziamo pertanto la sindaca per il provvedimento adottato e soprattutto per la celerità e la tempestività dell’ intervento a tutela della salubrità del popoloso quartiere. Un grazie anche alla compagnia telefonica per lo spirito collaborativo dimostrato nella circostanza specifica”.