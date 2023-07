Circa 600 mila pellegrini da tutto il mondo per il raduno più grande dei giovani.

GMG: giornata mondiale della gioventù. Un evento che attende anche 150 giovani della Diocesi di Andria. Un’ occasione per entrare a contatto con una chiesa Universale, conoscere giovani da tutto il mondo e fare esperienze di volontariato.

Come prima tappa, infatti, i giovani della Diocesi sosteranno in Francia, a Lourdes per un momento di fede e aiuto verso gli ultimi. E poi, destinazione Lisbona, lì dove si terra la Giornata Mondiale della gioventù con appuntamenti, feste e iniziative organizzate per i giovani di tutto il mondo.

Zaino in spalla, sacco a pelo e tanto spirito di adattamento. Da domani, seguiremo l’avventura dei giovani pellegrini del nostro territorio tra le strade della Francia, prima, e poi del Portogallo.

Saremo lì e cattureremo le loro emozioni per una esperienza che vedrà i giovani protagonisti tra le strade del Portogallo. Protagonisti, come il titolo scelto per la festa degli italiani tra musica, spettacolo e soprattutto riflessione su temi caldi che animano il presente.

E allora, ogni giorno riporteremo testimonianze, curiosità e aneddoti direttamente da Lisbona. Appuntamento con “protagonistialisbona“.