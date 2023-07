Il Questore Roberto Pellicone ha disposto nell’ultima settimana servizi straordinari di controllo del territorio nel centro di Andria, anche col supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”.

Oltre 800 le persone identificate, molte delle quali con precedenti; circa 400 i veicoli controllati (di cui 6 sequestrati); 37 i posti di controllo effettuati e 19 le contestazioni per violazioni al Codice della Strada.

Denunciate 5 persone; tra queste, un pusher minorenne, trovato in possesso di dosi di marijuana e cocaina; 3 individui per minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere; un soggetto per truffa aggravata.

Due le persone a cui sono state notificate misure cautelari, di cui una in carcere.

Diversi sono stati gli interventi di soccorso pubblico legati alle conseguenze negative delle elevatissime temperature registrate negli ultimi giorni, quali incendi e malori. Si ritiene opportuno evidenziare l’intervento effettuato in aiuto di un uomo, riverso al suolo privo di sensi, soccorso da un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” di Bari, che dopo aver prestato i primi soccorsi, si è adoperato per far giungere tempestivamente sul posto un’autoambulanza per il successivo ricovero.

L’intensificazione delle attività di controllo del territorio proseguirà anche nelle prossime settimane.