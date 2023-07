L’obiettivo è trovare una collocazione alternativa entro Ferragosto, in modo da mettere tutti d’accordo. Novità sul fronte ripetitore in corso di installazione in via Pericle, ad Andria. L’impianto è stato di fatto sospeso nei giorni scorsi dopo che i residenti della zona sono “insorti” per dire No all’antenna di telefonia mobile, attivando anche una partecipata raccolta firme. Anche l’amministrazione comunale si è attivata per mediare tra cittadini e gestore del ripetitore. Questa settimana c’è stato un incontro tra le parti che ha dato esito positivo. Ora non resta che individuare una nuova area (ma sempre in zona Pip) che possa dare comunque lo stesso livello di servizi, senza causare il malcontento dei cittadini. I sopralluoghi inizieranno la prossima settimana.