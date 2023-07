Decine di mezzi da lavoro sono andati distrutti in un incendio che nella notte si è sviluppato un un deposito di mezzi ad Andria nei pressi della periferica via Sgarantiello. Furgoni, trattori, camion sono stati letteralmente mangiati dalle fiamme che si sono propagate velocemente da un mezzo all’altro. Lungo l’intervento dei vigili del fuoco intervenuti da Barletta e Corato, domato quando purtroppo i danni per numerosi padroncini erano irreversibili. Non si esclude al momento nessuna ipotesi sull’origine del rogo, compresa la pista dolosa.