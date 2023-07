«Come ogni anno – annuncia Don Vito Gaudioso, parroco di Sant’Agostino – la Comunità parrocchiale di Sant’Agostino si prepara per festeggiare Sant’Anna, madre della Beata Vergine Maria.

Dal giorno 17 luglio è iniziata la novena di preparazione. Nel contesto del cammino di preghiera chiediamo intercessione a Sant’Anna per il dono della vita, per custodire la vita in tutte le sue età e stagioni, per essere capaci di accompagnare la crescita umana e nella fede delle nuove generazioni: venerdì 21 luglio nella chiesa parrocchiale avremo la possibilità di ascoltare la testimonianza di Gennaro (Gino) Piccolo che ci racconterà la sua esperienza autobiografica nella comunità di Sant’Agostino dove lui è nato alla vita cristiana ed è cresciuto fino alla consapevolezza della sua vocazione all’interno della Chiesa per il bene del mondo. Sarà bello ascoltare un nostro adulto nella fede che ci aiuterà a rileggere la sua esperienza. In ogni comunità Cristiana, di generazione in generazione, come afferma il Papa nei messaggi per la festa dei nonni 2023, genera Uomini e Donne figli di Dio felici di essere amati dal Padre.

Dal giorno 23, poi, il triduo solenne di preparazione con eventi di aggregazione come la caccia al tesoro nel centro storico, la Cena comunitaria sotto le stelle e la benedizione delle donne in gravidanza».