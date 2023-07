Questa mattina ad Andria, in zona tangenziale, nei pressi di un deposito tra via Trani e via Bisceglie, c’è stato un grosso incendio che ha sprigionato fumo nero e denso che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. In fiamme sterpaglie ma anche alcuni rifiuti di vario tipo che erano abbandonati. Non è chiaro cosa abbia provocato le fiamme, tra le ipotesi più probabili c’è proprio il caldo elevato. L’incendio è rientrato in qualche ora.