È il giorno del dolore e del ricordo per la città di Andria. La mente di tutta la comunità torna tristemente a sette anni fa, al 12 luglio del 2016, una data drammaticamente segnata dal disastro ferroviario sulla tratta Andria-Corato. 23 persone persero la vita in quella tragedia e 51 rimasero gravemente ferite. In occasione del settimo anniversario dell’incidente, i loro familiari hanno voluto ricordarle, questa mattina, con una corona di fiori, deposta davanti alla stazione centrale. Nel luogo dove molte delle vittime partirono, senza fare più ritorno. Presente alla cerimonia, anche il sindaco Giovanna Bruno, a testimonianza di un doloroso ricordo che è ancora vivo per tutta la comunità andriese.