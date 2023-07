«Finalmente, nel Consiglio Comunale dello scorso lunedì, abbiamo deliberato una importante variazione alle Norme Tecniche di Attuazione [NTA] che interesserà e porterà beneficio a tutta la nostra Comunità. Senza entrare nello specifico tecnico abbiamo, tra le altre cose, politicamente ribadito il NO secco ad un’opera inutile quale la bretella della Tangenziale». La reazione del Partito Democratico di Andria dopo l’ultimo consiglio comunale particolarmente animato ed importante con diversi argomenti sensibili all’ordine del giorno.

«I Consiglieri Comunali del Partito Democratico Andria hanno votato in modo compatto i provvedimenti, non solo come principale Partito di maggioranza ma soprattutto grazie al lavoro dell’Amministrazione Comunale con cui ha recepito i numerosi e determinanti contributi del nostro Partito con cui abbiamo profuso idee ed indirizzi per migliorare la qualità di queste norme – spiegano dal PD – Ricordiamo che le Norme Tecniche fanno parte del Piano Regolatore ed erano vent’anni che si attendevano queste modifiche che vanno ad aggiornarlo al fine di ottimizzarlo qualitativamente dando regole più certe ai tecnici ed ai cittadini che potranno infine beneficiare di questo importante provvedimento. Andiamo avanti, come sempre, con la serietà e l’impegno che ci contraddistinguono a Palazzo di Città!».