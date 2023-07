E’ arrivato nella tarda serata di oggi il via libera alla riapertura di via Bisceglie. La deadline fissata al 12 luglio, dopo una iniziale proroga dal 6 luglio, sarà dunque rispettata anche se sono stati diversi i problemi riscontrati in fase di esecuzione delle opere.

Dall’amministrazione comunale fanno sapere che il ritorno delle auto sull’importante arteria stradale cittadina avverrà attorno alle ore 18. Poi via Bisceglie dovrà comunque essere nuovamente oggetto di nuovi lavori che saranno però concentrati in orari notturni per completare le opere necessarie prima dell’installazione definitiva del ponte.