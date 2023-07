Il prossimo G7, in programma in Puglia a giugno 2024, non sarà a Castel del Monte. La conferma è arrivata dal Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, intervenuto a Bari, in piazza del Ferrarese, in occasione della festa nazionale della UIL. Mantovano, rispondendo a una domanda dei giornalisti, ha dato indicazioni su quella che potrebbe essere l’area ideale per la riunione tra i “sette grandi” della Terra, il prossimo anno. Una zona facilmente raggiungibile dagli aeroporti e a sud di Bari. Sfuma così l’ipotesi del maniero di Federico II, emersa nelle scorse settimane dopo l’annuncio del G7 in Puglia da parte della premier Giorgia Meloni, durante una lunga intervista a Manduria con Bruno Vespa.

Tra le altre necessità, ha aggiunto Mantovano, c’è quella di accogliere circa 5mila persone che hanno bisogno di un sistema ricettivo all’altezza. Parametri che orienteranno nella scelta definitiva della località la presidente del Consiglio Meloni, che alcuni giorni fa è tornata in Puglia per un ampio sopralluogo.

Il servizio.