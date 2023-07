«Disagi e stravolgimenti di programma, improvvisazione e superficialità: la capacità di gestione della viabilità cittadina, da parte dell’assessorato al ramo, in questo periodo contraddistinto dai lavori di scavo per l’interramento ferroviario, continua a mostrare tutte le sue criticità». Una nota del capogruppo di Fratelli d’Italia, Andrea Barchetta, mette in risalto le criticità della viabilità.

«I ritardi nei lavori da parte di Ferrotramviaria vengono pagati dai cittadini e dalla totale improvvisazione dell’Amministrazione Bruno e nella fattispecie dell’assessore alla viabilità Colasuonno. Va bene l’invito all’utilizzo delle bici ma non si può tener conto del fatto che un’ampia fetta di cittadini necessitano di utilizzare i mezzi di trasporto su gomma per recarsi a lavoro o svolgere mansioni fuori città. Ma questo fattore, per qualche amministratore della città, sembra non esistere».

«L’ultima notizia riguarda il prolungamento della chiusura di via Bisceglie: era stata promessa l’apertura della tratta per giovedì 6 luglio, salvo poi allungare i tempi (al momento) per un’ulteriore settimana. La verità è che la mancanza di visione che denunciamo si è palesata sin dall’inizio. Riuscendo anche ad aggravare i disagi, già di per sé esistenti. Come? Ad esempio inaugurando la forma di viabilità alternativa (con la rotonda tra via Lissa e via Martiri di Belfiore), senza prevedere neppure la segnaletica (orizzontale e verticale) e nessun attraversamento pedonale! Pedoni e commercianti dimenticati, una città tagliata in due, impossibile da attraversare per i mezzi pesanti (per i quali però non è stato disposto nessun percorso alternativo). Si sono resi conto, solo dopo le varie proteste, della necessità di interventi che chiunque avrebbe dato per scontato, ma allo stato non c’è ancora un passaggio pedonale».

«Dunque, ci chiediamo: era strettamente necessario procedere con una chiusura contemporanea di Via Bisceglie, Via Barletta e Via Vecchia Barletta, arterie stradali cruciali per la città? Nessuno si preoccupa delle conseguenze, sul piano ambientale e della salute, che comportano un congestionamento di queste entità (oltre ai tanti altri cantieri e lavori stradali presenti in questi giorni), e quindi della qualità dell’aria che sono costretti a respirare i cittadini per strada o nelle proprie abitazioni? Quando si programma un intervento di così grande impatto sulla vita di una comunità, è tollerabile non provvedere a progettare tutti gli interventi annessi, come una fondamentale, quando basilare, segnaletica e un attraversamento pedonale? Per i cittadini andriesi questa è una estate di passione, nonostante l’Amministrazione Bruno abbia la faccia tosta di far passare per grandi successi il rifacimento di una piazza, già previsto dalla precedente Giunta, e qualche spettacolo in piazza Catuma».