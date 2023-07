Sulla storia di maltrattamenti in famiglia e recidiva ma anche di risposta da parte delle istituzioni (qui il link all’articolo) abbiamo sentito questa mattina la responsabile del Centro Antiviolenza RiscoprirSi di Andria Patrizia Lomuscio attiva in prima persona sulla vicenda.

La rete istituzionale funziona e si mette al servizio delle vittime come spiega Patrizia Lomuscio. Importante anche il servizio attivo per chi opera violenza per evitare recidive come accaduto in questo caso.

L’intervista completa su News24.City.