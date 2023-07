Slitta al 12 luglio la riapertura di via Bisceglie ad Andria a causa dei lavori di interramento della ferrovia nell’abitato cittadino. Nelle prossime ore sarà firmata la nuova ordinanza dirigenziale a seguito della richiesta della ditta incaricata dei lavori. L’ordinanza di chiusura dell’importante arteria di accesso ed uscita dalla città scade, infatti, giovedì 6 luglio dopo dieci giorni di stop alla circolazione.

Ma, come capitato già in altre occasioni, è necessario uno slittamento a causa di nuovi intoppi come spiegato dalla ditta all’ente comunale. Intoppi, in questo caso, ad alcune tubature dell’Acquedotto per cui è stata necessaria una sostituzione non prevista. Le opere di scavo di circa un metro per consentire l’abbassamento del piano viabile per la successiva installazione del ponte, sono state difatto interrotte a causa di questo problema. La conseguenza, tuttavia, è quella che la città di Andria vivrà ancora giorni particolarmente complicati dal punto di vista della viabilità considerata anche la concomitanza lunedì prossimo con il mercato settimanale.