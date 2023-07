Si terrà martedì 4 luglio (ore 11.00, sala giunta di Palazzo di Città ad Andria) la conferenza stampa di presentazione di un Progetto fortemente innovativo nel campo delle Politiche e delle Best Practices che promuovono l’uguaglianza di genere e la tutela della diversità sui posti di lavoro e di studio.

«Sulla strada che condurrà l’AndriaMultiservice alla ambita Certificazione di Parità di Genere – sottolinea Antonio Griner, amministratore unico della Municipalizzata – abbiamo inteso dare un primo segnale, forte e al tempo stesso provocatorio, in materia di implementazione di misure concrete di conciliazione vita – lavoro a favore delle donne. L’occasione propizia – prontamente condivisa dalla Sindaca Bruno – ci è stata offerta dall’opportunità di una sinergia operativa con This Unique, dinamica start up nazionale che annovera tra i suoi fondatori un giovane e brillante andriese. Un brand di assorbenti made in Italy nato con la mission di rinnovare e, per certi versi, rivoluzionare il mercato degli assorbenti e di altri prodotti legati a specifiche esigenze femminili».

All’incontro con la stampa di martedì presenzieranno, oltre all’amministratore di Multiservice spa, la sindaca di Andria, Giovanna Bruno; Lella Ruccia, Consigliera di Parità della Regione Puglia; Viviana di Leo, assessora comunale alle Pari opportunità; Pasquale Colasuonno, assessore comunale al Personale; Vincenzo Mansi, co-

founder “This Unique”.