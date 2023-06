La Fidelis si iscriverà al prossimo campionato di serie D. Lo afferma il presidente Aldo Roselli, che non lascia ma neanche raddoppia, confermando il proprio disimpegno.

L’intenzione di Roselli – parole sue – è sempre quella di voler cedere la società. È garantita l’iscrizione. È garantita anche la gestione della stagione, in caso di mancato passaggio del testimone? Non si sa ancora.

C’è una interlocuzione per la cessione delle quote. Se ne sta occupando in prima persona il presidente Roselli, che attende entro 48 ore una risposta definitiva.

Parallelamente, però, c’è però una stagione, intesa come programmazione tecnica ed organizzativa, da avviare. Il tempo non è più un alleato della Fidelis in tal senso.

Il servizio con le interviste.