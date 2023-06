“Come avevo annunciato all’indomani dell’esplosione dell’ordigno in via Don Riccardo Lotti davanti ad un negozio di surgelati, ho depositato in Commissione regionale di studio e inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia una richiesta di audizione per avere un quadro chiaro della situazione in città e nell’intera provincia, conoscere le misure che si stanno mettendo in campo e se vi sia una interlocuzione con il Governo nazionale”. Lo dichiara la consigliera del M5S e Delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari, che ha chiesto di audire la Prefetta Rossana Riflesso; la Sindaca di Andria Giovanna Bruno; il Procuratore Capo di Trani Renato Nitti, un rappresentante di Confcommercio Puglia; il Presidente di CNA Puglia Daniele Antonio Del Genio; il Presidente di Confartigianato Puglia Francesco Sgherza.

“Quello del 23 giugno – continua Di Bari – è solo l’ultimo di una serie di episodi, almeno cinque, che si sono verificati nei primi sei mesi del 2023. La situazione va affrontata lavorando a più livelli. Ieri per impegni in Consiglio regionale non ho potuto prendere parte alla riunione dell’osservatorio sulle tensioni economico sociali istituito dalla Prefetta Rossana Riflesso, ma sono certa che il lavoro dell’Osservatorio e il confronto in Commissione, che il presidente Perrini mi ha assicurato verrà calendarizzato prima possibile, daranno risultati importanti. Chi subisce richieste estorsive deve sapere di non essere solo: dobbiamo fare rete per far sì che i commercianti abbiano la forza di denunciare”.