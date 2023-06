«Si è conclusa ieri, 28 giugno, una giornata decisamente importante per il Centro di aggregazione Fornaci. Dopo un lungo e proficuo lavoro di interlocuzione che ha visto coinvolti il Settore Lavori Pubblici e Avvocatura del Comune di Andria con l’impresa Rella Costruzioni s.r.l., si è giunti alla sottoscrizione, presso il Tribunale Civile di Trani, del verbale di conciliazione alla presenza del Giudice. Cessate quindi tutte le pendenze giudiziarie con consegna e presa in carico dell’opera da parte del Comune di Andria». Ad annunciarlo è l’assessore ai lavori pubblici del comune di Andria, l’Arch. Mario Loconte. Terminata una vicenda giudiziaria che non consentiva all’ente di tornare in possesso del bene costruito ormai molti anni fa.

«Si chiude una triste vicenda durata troppi anni. Ora possiamo riappropriarci dell’intero immobile e soprattutto possiamo nel breve periodo riprendere la convenzione già predisposta con la parrocchia Madonna di Pompei alla quale questa struttura dovrà essere concessa – spiega Loconte – Restano da definire le criticità, vedi tutti i fenomeni infiltrativi, in modo particolare della parte esterna, che di fatto hanno reso inutilizzabile l’intera opera. Ma su questo l’amministrazione guidata dal Sindaco Giovanna Bruno, non è stata ferma. Ricordiamo che il centro di Aggregazione Fornaci ha ricevuto , dietro opportuna candidatura, un finanziamento PNRR di 325.000,00 €, grazie al quale potremo recuperare l’intero immobile. È in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnico economico. Seguirà l’appalto per i lavori di riqualificazione».

«Nell’immediato, ribadiamo, potremo concedere una parte dell’immobile, quello dell’auditorium con i servizi, non inficiata dalle problematiche infiltrative, alla comunità Madonna di Pompei – dice ancora Loconte – Con il paziente e silenzioso lavoro si porta a termine un altro obiettivo di questo mandato amministrativo: consegnare a un quartiere particolarmente carente di servizi, una struttura che contribuirà a generare quel processo di rigenerazione urbana che, come mi piace sempre ricordare, porta in sé la rigenerazione sociale, culturale oltre che economica. Ringrazio per il lavoro svolto i dirigenti arch. Rosario Sarcinelli, l’avv. Giuseppe De Candia, la dott.ssa Cialdella ciascuno per la rispettiva competenza, il personale degli Uffici tutti e in ultimo l’Impresa Rella Costruzioni s.r.l. per l’apertura al dialogo costruttivo. Si riaccende una luce in un quartiere dimenticato. Continuiamo, senza sosta, a lavorare per compiere tutti i passaggi necessari alla rivitalizzazione totale dell’immobile».