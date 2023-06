E’ stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il bando per la concessione della Piscina Comunale di via delle Querce per 15 anni. Scadenza offerte prevista per il 31 luglio mentre il 1 agosto è prevista l’apertura delle buste dei partecipanti. Una procedura che punta a riaprire tra qualche mese la struttura sportiva chiusa ormai da 4 anni ed al centro di un complesso contenzioso.

Nel bando, con base d’asta di concessione pari a 36mila euro annui, saranno a carico dei nuovi gestori anche i lavori di sistemazione della struttura per cui esiste già un progetto preliminare che si aggira attorno ai 450mila euro. Una somma che sarà, tuttavia, stralciata dai canoni annui. La struttura dovrebbe sviluppare, come valore della concessione, circa 20milioni di euro nei quindici anni previsti dal contratto. Tra i documenti allegati all’avviso pubblico c’è anche un dettagliato business plan utile, per chi dovesse candidarsi alla gestione, per verificare in modo tangibile il valore della concessione proposta.