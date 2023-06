Chiuso da questo pomeriggio anche l’attraversamento carrabile di via Bisceglie ad Andria. Lo stop alle 16,30 per evitare che ci fosse la concomitanza con il mercato settimanale del lunedì. Tecnici già al lavoro per avviare rapidamente le opere.

Stamane c’è stata una riunione in via Bisceglie alla presenza di ente comunale, consorzio Integra, polizia locale e Multiservice. Obiettivo coordinarsi al meglio per la chiusura di una importante arteria come quella di via Bisceglie. Evitare che si ripetano le difficoltà avute con altre chiusure come quella di qualche giorno fa di via Barletta e via Vecchia Barletta su cui, infatti, proseguono le polemiche. In particolare si attende l’apertura di un passaggio pedonale che al momento non è stato previsto.

Una viabilità che in questi giorni sarà in forte stress ad Andria con la speranza che i lavori proseguano in tempi assolutamente rapidi. L’Assessore Pasquale Colasuonno chiede però massima collaborazione da parte dei cittadini con l’utilizzo più centellinato possibile dell’auto.