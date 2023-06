«Dopo innumerevoli sollecitazioni da parte dei sindacati riguardo la richiesta di copertura degli organici all’interno della società in house della Sanitaservice, seguente la mancata proroga – in ottemperanza delle imposte disposizioni regionali – dei contratti scaduti il 31marzo scorso pari a 47 unità lavorative che ha creato disservizi e riduzione delle attività di pulizia e ausiliariato, erogate nelle strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL BT a favore dei cittadini, siamo a comunicare l’indizione di manifestazione pubblica di protesta, dinanzi alla sede territoriale dell’Ufficio del Governo della Prefettura BAT a Barletta in Via Cialdini n. 60, per il giorno 28 giugno dalle ore 10 alle ore 12.30». E’ l’annuncio delle Funzioni Pubbliche CGIL e UIL della BAT con l’annuncio di una manifestazione pubblica per protestare rispetto al non rinnovo di alcuni contratti nella Sanitaservice.

«Tanto, al fine di garantire una adeguata e necessaria forza lavoro, soprattutto con l’approssimarsi del periodo estivo, e prevedere la concessione delle ferie attese dal personale nel rispetto del CCNL, nonché adeguata garanzia dei livelli minimi delle prestazioni e quindi dei servizi, soprattutto di pulizia-igiene-sanificazione, erogati dalla società in house – spiegano i sindacati – Tale richiesta, è posta in essere al fine di ridurre le tensioni sociali che il perdurare di tale situazione sta generando, non solo tra lavoratori ma anche tra i cittadini-utenti che rischiano di trovarsi in ambienti di ricovero e cura non adeguatamente o sufficientemente puliti ed igienizzati a causa di tale grave carenza di personale. Si condivide altresì, come trasmesso per informativa sindacale da parte della Sanitaservice Asl BT, la nota della Direzione strategica aziendale dell’ASL BT del 22-06-2023, seguente la dettagliata trasmissione da parte del socio unico ASL BT alla Regione Puglia del “business plan” in data 15/05/2023 ed in attesa di autorizzazione per garantire l’incremento della forza lavoro pari a n. 117 unità lavorative, necessarie a far funzionare al meglio la società in house così come la contestuale richiesta urgente di un contingente minimo di unità lavorative da reclutare con urgenza, per prevenire la chiusura di alcuni reparti e servizi che resterebbero senza personale deputato alla pulizia-igienizzazione-sanificazione degli ambienti di lavoro nelle strutture ospedaliere e territoriali aziendali».