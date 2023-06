L’unica squadra che al gong finale previsto per la mezzanotte di ieri non ha presentato la documentazione necessaria all’iscrizione in serie C è stato il Pordenone come ampiamente annunciato da ormai diverse settimane. Diversa la situazione per il Siena che ha presentato la domanda ma dovrebbe averlo fatto senza alcuni pagamenti e rischia seriamente l’esclusione dal campionato. Discorso ancora differente per il Messina che dopo l’annuncio di disimpegno dell’attuale proprietà e lo spettro della non iscrizione, ha regolarmente depositato tutta la documentazione necessaria. Altre situazioni da verificare, invece, sono in Serie B con la neo promossa Lecco (che deve risolvere la grana stadio) e la Reggina (con un pesante passivo da affrontare), ma in entrambi i casi la domanda di iscrizione è stata comunque inoltrata. Sarà ora il parere dell’organo di controllo finanziario a certificare o meno le iscrizioni.

La situazione venutasi a creare ieri ha però chiuso le porte al possibile ritorno in serie C della Fidelis Andria attraverso una porta di servizio. L’unica ipotesi in campo, infatti, era quella che almeno tre squadre non avessero presentato domanda di iscrizione per provare una comunque difficile domanda di riammissione. Non c’è, infatti, possibilità di ripescaggio visto che la Fidelis ne ha già usufruito due anni fa. C’è il termine dei cinque anni da rispettare. L’eventuale riammissione scatta in caso di mancata presentazione dell’iscrizione da parte di una squadra. Al posto del Pordenone torna in Serie C il Mantova. Per tutte le altre situazioni di difficoltà dovrebbe invece scattare il ripescaggio in caso di bocciature da parte degli organi di controllo.

Ora, di conseguenza, dovrà partire la mission serie D con le prossime giornate che saranno febbrili per capire cosa accadrà a livello societario e soprattutto che tipo di campionato si vorrà affrontare. La deadline di ieri era particolarmente attesa per comprendere se ci potesse essere o meno uno spiraglio per l’immediato ritorno in serie C. Ora la certezza è, invece, la serie D.