Il gruppo di tifo organizzato Drunks Andria ha manifestato il proprio sconcerto per la sentenza sul disastro ferroviario del 12 luglio 2016 in cui morirono 23 persone e rimasero ferite in 57. Dei 16 imputati solo due sono stati condannati dal Tribunale di Trani (il capostazione di Andria e il capotreno del convoglio partito dalla città federiciana). Una sentenza che ha sconvolto anzitutto i parenti delle vittime ma anche tutte le comunità coinvolte in quel dolore. I tifosi della Fidelis non si sono fatti attendere e nei pressi della nuova stazione di #Ferrotramviaria hanno esposto uno striscione eloquente: “Per qualche fumogeno dei ragazzi hai diffidato, 23 morti e 57 feriti per voi è minimo reato: questo è lo Stato”.