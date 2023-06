Si terrà giovedì 22 giugno alle ore 19:30, presso la sala consiliare del Comune di Andria, la tavola rotonda promossa dall’Assessore al Futuro Viviana Di Leo, assieme ad un’ampia rete partenariale, e incentrata sui temi del libro “Le parole al futuro. Declinazioni al femminile”, secondo libro della community DEA #donnecheammiro, realtà nata a ridosso del primo lockdown, capace in questi anni di affermarsi come una esperienza sociale dinamica e significativa in termini di networking e contenuti.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione, oltre che dello stesso assessore Di Leo, di Mariangela Cassano, fondatrice di “Donne che Ammiro” e attuale presidente nazionale di Actionaid, e dell’Avv. Nella Vitti, neo presidente della Commissione Pari Opportunità della Città di Andria. L’incontro sarà, infatti, anche l’occasione per fare il punto sulle azioni amministrative del Comune di Andria sulle pari opportunità nonché l’occasione per presentare alla città le strategie e gli obiettivi della neo costituita Commissione Pari Opportunità.

“Le parole al futuro. Declinazioni al femminile” è una sorta di vocabolario delle parole chiave dell’empowerment femminile, dell’essere donne del tempo moderno, dell’essere cittadini e cittadine di oggi. Parole che vengono illustrate nei diversi significati, e che non devono rimanere imbrigliate nella rete degli stereotipi ma piuttosto unirsi con più significati, a partire dalle storie e dai racconti degli Ambassador scelti per ciascuna. Perché ogni parola è molto più di un significante e un significato, è uno scrigno di senso che unendosi a tutte le altre dimostra che l’insieme è sempre più della somma delle singole parti.

Acquistando questo libro si potrà sostenere il “Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia” presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma. Un luogo di cura, attenzione e speranza che nasce con l’ambizioso obiettivo di creare un polo educativo e un laboratorio di ricerca clinica nel campo delle discipline complementari, degli stili di vita e del microbiota in oncologia per integrare in modo sempre più efficace i migliori trattamenti oncologici con un attento supporto alla persona malata.