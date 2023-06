Durante l’attività di controllo del territorio, la Polizia Locale di Andria ha sorpreso, a ridosso del centro abitato, l’autore di un incendio di sterpaglie. Nei confronti dell’uomo sono state applicate sanzioni amministrative pecuniarie.

Allo stesso modo, sale a tre l’identificazione di autori del reato di combustione illecita di rifiuti, identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria, dalla Polizia Locale.

Sul solco delle precedenti informazioni, si divulga, come richiesto dal Dipartimento della Protezione Civile Gestione delle Emergenze, l’Ordinanza Sindacale n. 212 del 12 giugno 2023 relativa sulla “Pericolosità degli incendi sul territorio comunale” per l’anno in corso.

La Polizia Locale di Andria ricorda ai proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, di eseguire entro il 14 giugno 2023, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante regolare pulizia periodica dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, nonché di provvedere alla regolare e periodica pulizia e manutenzione dei suoli stessi.

Si rammenta che nell’anno 2022 sono state contestate 143 sanzioni per violazione dell’Ordinanza Sindacale riguardante le norme in materia di contrasto agli incendi e della pulizia dei terreni che prevede sanzioni dal euro 25,00 a euro 500,00 mentre le violazioni alle prescrizioni della Legge Regionale n. 38/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” sono soggette a sanzione amministrativa ed al pagamento di una somma da euro 500 a euro 2500.