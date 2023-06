«Rammarico e dispiacere per la sentenza sullo scontro ferroviario avvenuto sette anni fa, sulla tratta a binario unico tra Andria e Corato che riconosce colpevoli solo i due lavoratori, il capostazione di Andria e il capotreno del convoglio Andria-Corato». Ad affermarlo congiuntamente in una nota la Filt Cgil nazionale e la Filt Cgil Puglia, esprimendo «solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime».

«I due lavoratori – sottolineano Filt nazionale e pugliese – sono parte di un sistema incentrato su norme e procedure che, come da noi sempre sostenuto, andavano cambiate già prima e non dopo l’evento tragico. Prendiamo atto con rammarico della sentenza – affermano infine le due organizzazioni sindacali della Cgil – e siamo in attesa di leggere le motivazioni per capire meglio e decidere come agire».