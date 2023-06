Il 20 giugno prossimo si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato, “Agire l’accoglienza”. L’appuntamento annuale, voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’intera cittadinanza e collettività rispetto al dramma che il rifugiato vive e porta con sé rispetto alla realizzazione di un contesto di vita diverso nel quale possano affermarsi le libertà individuali e realizzarsi le principali aspirazioni del singolo.

La storia che caratterizza il passato e il processo biografico di ciascun rifugiato richiama l’importanza di non rimanere indifferenti rispetto a quanto accade in altri Paesi al fine di accrescere l’affermazione e l’applicazione di valori quali la pace e la solidarietà tra i popoli, ma anche la necessità di alimentare la speranza in una prospettiva di vita migliore e abbattere il pregiudizio di alcuni membri della cittadinanza rispetto alle principali motivazioni che portano un soggetto a decidere di lasciare la propria terra natia.

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2023 la Comunità Migrantesliberi, in collaborazione con il Comune di Andria (ente capofila del Progetto Sai), la Casa Accoglienza “S. Maria Goretti” e l’Ufficio Migrantes della Diocesi di Andria, ha programmato diversi momenti di condivisione in chiave culturale, sociale e culinaria.

Speranza e Solidarietà per un mondo più accogliente

Venerdì 16 giugno 2023 – ore 18:30 – Piazza Murri

Biciclettata aperta a tutta cittadinanza e alla Pubblica Amministrazione. Sosta presso la sede SAI di Via Lagnone S. Croce, 279, per visitare il bene confiscato alla Criminalità organizzata intitolato al magistrato Rosario Livatino (1952-1990), vittima della mafia. San Giovanni Paolo II definì Livatino: «Martire della giustizia e indirettamente della fede». Il 9 maggio del 2021 nella Cattedrale di Agrigento si è svolta la celebrazione di beatificazione.

Martedì 20 giugno 2023 ore 17:00 – Via Lagnone S. Croce, 279

Open day realizzato in occasione della GMdR che si terrà presso la sede SAI di Via Lagnone S. Croce, 279 (casa che accoglie uomini soli) con degustazione di piatti tipici dal mondo e condivisione di alcuni racconti di vita;

– Degustazione di piatti tipici delle varie nazionalità

– Esposizione di lavori realizzati manualmente dai beneficiari

– Testimonianze dirette dei beneficiari

– Condivisione di filmati e slide

– Momenti ricreativi di conoscenza delle tradizioni folkloristiche dei paesi di provenienza dei beneficiari.

Venerdì 23 giugno 2023 ore 21:00 – Via Quarti, 11

Casa Accoglienza “S.M. Goretti” – Diocesi di Andria

Spettacolo: ISMAEL il viaggio dalla Siria

Monologo di teatro contemporaneo di Massimigliano Frateschi. È un monologo di teatro contemporaneo, ispirato alla storia vera di Adnan, un ragazzo scappato dalla Siria e tutt’ora rifugiato in qualche parte d’Europa. Ismael è un ragazzo iperattivo, sempre sorridente nonostante il bagaglio emotivo del suo viaggio. Ha imparato la lingua italiana e le preghiere quando era bambino, insegnateli dalla madre, ormai scomparsa e che premeditava la fuga di suo figlio in un altro paese sin dalla nascita. Quando Ismael arriva all’ufficio Immigrazione, dopo aver attraversato due deserti, sei nazioni e aver perso le tracce del fratello maggiore, scomparso durante una loro permanenza in un carcere, si commuove e con sarcasmo e ironia ci racconta la sua storia.