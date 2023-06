«Salvate le vecchie chianche!», è la richiesta dell’associazione “Italia Nostra”, sezione di Andria. Si tratta delle vecchie chianche prospicienti Palazzo di città ancora in buono stato dopo la recente azione di scarificazione del precedente asfalto.

«Chiediamo di salvarle per restituire maggiore decoro a tutta l’area, anche alla luce dei lavori di ristrutturazione di piazza Umberto I» – hanno sottolineato dalla sezione di Andria in un post sulla pagina Facebook.

E a questa richiesta non è mancata la risposta dell’assessore ai lavori pubblici, Mario Loconte, che in un commento sottolinea: «Perfettamente in linea con la necessità di “salvare” le vecchie chianche, ma un lavoro a regola d’arte sulla vecchia pavimentazione richiederebbe la totale rimozione della stessa, la pulizia, la sostituzione ed integrazione ove necessario di nuove basole. Tutto questo richiede un progetto di recupero specifico e soprattutto ingenti risorse di cui non abbiamo disponibilità. Ad ogni modo ribadiamo la nostra sensibilità di valorizzare ove possibile le basole del nostro centro storico» .

Un lavoro che, infatti, si sta svolgendo in alcune piazze del centro storico, in Largo Giannotti e Piazza Toniolo, dove è prevista la rimozione dell’asfalto in sostituzione di una pavimentazione in pietra.

«La riqualificazione di Piazza Umberto era limitata al solo perimetro interno della piazza» – ha concluso Loconte