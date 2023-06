«Con il dottor Sabino Figliolia va via un medico di altri tempi. Molto di più. Un professionista scrupoloso e serio, che anteponeva l’umanità nel suo approccio con i pazienti» – queste le parole del sindaco, Giovanna Bruno alla scomparsa del dottor Figliolia.

«Medico di riferimento per decenni, in quella sua cardiologia dell’Ospedale Bonomo di Andria che tanto lustro ha dato al nosocomio e alla Città.

Un abbraccio sincero alla famiglia, e un arrivederci ad un uomo esemplare, figlio di questa Comunità in cui non è mai stato spettatore, ma attento e impegnato cittadino, anche a servizio di nobili cause sociali».