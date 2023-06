La città federiciana ospiterà, venerdì 16 Giugno, nella piazza di Sant’Agostino, a partire dalle ore 16.00 e fino a tarda serata, il primo Farmer’s Market (mercato contadino e dei piccoli produttori locali). L’evento è inserito nel programma della attività di animazione del Food Policy Hub di Andria e si prefigge di diffondere la sana cultura del cibo; il rispetto per la stagionalità degli alimenti e la promozione delle filiere agricole locali.

Il luogo individuato, nel cuore del centro storico andriese, è un omaggio ai luoghi della relazione, alla storia del commercio e dell’artigianato cittadino. In un periodo in cui tutto si crea e si distrugge rapidamente, provocando seri danni all’ambiente, alla salute e al tessuto sociale delle comunità, siamo tutti chiamati in causa per difendere e promuovere stili di vita più consapevoli e rispettosi.

Il Farmer’s Market è un’occasione per mettere a punto un modello che diventi generativo di un atteggiamento di produzione e consumo sostenibile. Abbiamo bisogno di riappropriarci di concetti che ricerchino la salubrità, la bellezza e la condivisione dello stare insieme.

«Un benvenuto alla bella stagione e un germogliare di buoni propositi attorno ad un progetto ambizioso qual è il Food Policy Hub di Andria – commenta l’assessore alla Bellezza, Daniela Di Bari – Il mercato in piazza Sant’Agostino sarà un bel momento di ritrovo della comunità in una dimensione rispettosa delle persone e della terra che ci ospita. Invito tutti a vivere questo momento con grande gioia».

Nella piazza, prospicente la biblioteca comunale G. Ceci, banchetti espositivi saranno a disposizione per assaggi gustosi di olio, vino, birra artigianale, prodotti da forno, ortaggi, legumi e frutta secca, conserve, salumi, formaggi e trenocelle.

A prima serata, attorno alle ore 20.30, in piazza arriverà anche la carovana di “Andria Pedala” (5^ ed.) Un evento finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza sull’utilizzo della “mobilità dolce” e sulla conoscenza del riutilizzo funzionale dei beni sottratti alle mafie – il gruppo, infatti, farà sosta a Casa Rosario Livatino (Lagnone Santa Croce) per dialogare con gli ospiti della struttura nella settimana in cui si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato.

Nel cortile della biblioteca G. Ceci, avrà luogo lo spettacolo teatrale “Mamma” di Annibale Ruccello della compagnia A.L.F.A. Teatro, in occasione del 50° anno di attività. La rappresentazione, con la trasposizione dialettale di Elena Colasuonno, per la regia di Tito del Gaudio, andrà a suggellare la serata ricca di sana convivialità e di “nutrimento culturale”.