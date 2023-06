A seguito di un iter procedurale avviato lo scorso anno dall’Asl Bt, volto all’ internalizzazione delle 18 postazioni del 118 – precedentemente gestite dalle associazioni di volontariato – la Sanitaservice ha proceduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n.99 autisti soccorritori e di n.99 soccorritori, di cui n.71 posti con riserva in applicazione della “clausola sociale” utile alla salvaguardia della forza lavoro degli autisti di ambulanza delle postazioni 118 del territorio dell’Asl Bt. Tale avviso scade alle ore 23:59:59 del 27/06/2023.

La pubblicazione della selezione segue sia l’applicazione delle Linee Guida Regionali per le società in house che consentono ad esempio di avvalersi della clausola sociale quando, come in questo caso, si procede ad internalizzare un servizio affidato finora a terzi che la delibera n.926 del 15.07.2022 con la quale le 18 postazioni del 118, gestite mediante convenzione con associazioni del terzo settore, venivano affidate in house providing alla società in house Sanitaservice.

“Dopo il recepimento del Business Plan, relativamente all’affidamento a Sanitaservice del servizio di trasporto pazienti nell’ambito del 118 dell’Asl Bt e la delibera di approvazione delle graduatorie e degli elenchi per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione nel servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 – afferma il dott. Ivan Viggiano, Direttore Amministrativo Asl Bt – siamo molto contenti del risultato raggiunto con la pubblicazione dell’avviso pubblico da parte di Sanitaservice che va a completare le procedure e le attività di subentro nella gestione del 118 dopo la impegnativa procedura di acquisto delle ambulanze necessarie allo svolgimento del servizio”.

“Ulteriore motivo di soddisfazione – prosegue Viggiano – è dato dalla possibilità di valorizzare le professionalità maturate in questi anni così come più volte richiesto dalle organizzazioni sindacali”.

“Con questo avviso pubblico – dichiara la dott.ssa Annachiara Rossiello, Amministratrice unica Sanitaservice – diamo continuità ad un servizio fondamentale per tutto il territorio dell’Asl Bt e chiudiamo un iter che ha visto la Sanitaservice impegnata alacremente al fine di internalizzare il servizio di emergenza urgenza del 118, recependo le indicazioni dell’Asl Bt”.