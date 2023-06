«Mi fa sempre piuttosto impressione portare lo stesso nome di battesimo della più grande attrice di tutti i tempi. È come un faro, un modo di cercare ispirazione; qualcosa non a cui ambire, quanto da guardare, da ammirare, da proteggere». Anna Foglietta parla così di Anna Magnani, straordinaria icona del cinema italiano passata alla storia con le magistrali interpretazioni in pellicole come “Roma città aperta” e “Mamma Roma”.

La brillante e poliedrica attrice romana protagonista di “Tutta colpa di Freud”, “Nessuno mi può giudicare” e “Perfetti sconosciuti” è stata la madrina di una festa di compleanno celebrata in maniera inusuale dal Rotary Club Andria Castelli Svevi.

Per i primi 35 anni di presenza solidale e di servizio sul territorio, il Direttivo e il Consiglio del sodalizio presieduto da Vittorio Massaro hanno voluto regalare alla cittadinanza uno spettacolo di parole e musica con finalità benefiche organizzato in collaborazione con il Circolo Culturale “Corte Sveva”.

L’evento, intitolato “Anna verrà”, ha rappresentato un omaggio al cinema italiano e, in particolare, all’indimenticabile Anna Magnani, di cui ricorre quest’anno il Cinquantesimo della morte, avvenuta il 26 settembre 1953.

Con Anna Foglietta, sul palco anche la cantautrice Grazia Di Michele, che – accompagnata al pianoforte dal maestro Gaetano Pistillo, ha riproposto alcuni pezzi di Gabriella Ferri, inimitabile voce della canzone tradizionale romana.

Nella serata degli omaggi ad alcuni grandissimi nomi dello spettacolo non è mancato un saluto al musicista giapponese Ryuichi Sakamoto, ricordato al pianoforte dalla compositrice e direttrice d’orchestra andriese Federica Fornabaio con la celebre “Merry Christmas, Mr. Lawrence”, colonna sonora del film “Furyo”.

Sollecitata dal giornalista Nicola Curci, direttore artistico dell’evento, Anna Foglietta ha raccontato anche simpatici aneddoti da backstage, ha raccontato la Roma contemporanea e la Roma di Anna Magnani e ha ripercorso la sua carriera che l’ha portata anche a condurre un “Dopofestival” di Sanremo, nel 2019. «Non lo rifarei – ha spiegato l’attrice – È un mondo che non sento mio, non mi fa sentire a mio agio. Preferisco le tavole del palcoscenico, la gente vera davanti a me, come stasera».

Nel corso della serata si è parlato anche di Rotary, naturalmente. Dei progetti internazionali e di quelli locali, della lotta alla poliomielite a un passo dal traguardo, degli interventi in favore delle donne vittime di violenza e di quelli per consentire una istruzione di qualità ai bambini delle zone più povere del Pianeta.

Una campana personalizzata con il nome di ciascuno, realizzato dalla Pontificia Fonderia “Marinelli” di Agnone, è stata consegnata a tutti i Past President del Club dalle autorità intervenute: Ruggero Laporta, Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2120, Lino Pignataro, Governatore Nominato per l’anno 2024/2025, i Past Governor Beppe Volpe e Sergio Sernia, il sindaco di Andria Giovanna Bruno e l’assessore alle Attività produttive Cesareo Troia.

«Da anni i Presidenti internazionali del Rotary sollecitano i Distretti e i Club ad aprire le nostre porte e a mostrare ai nostri concittadini cos’è davvero la nostra organizzazione – ha spiegato il presidente del Rotary Club Andria Castelli Svevi, Vittorio Massaro, a una platea gremita e attenta. Questa sera siamo qui, tutti insieme, rotariani e concittadini, e tutti insieme abbiamo dato il nostro contributo per finanziare il prosieguo dei progetti di servizio già avviati e avviarne di nuovi a partire dal prossimo mese di luglio, quando il Club avrà una nuova leadership».