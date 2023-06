Ricordi, abbracci e tanta voglia di restare ancora tra quei banchi. È suonata l’ultima campanella per i tanti studenti andriesi, in particolar modo l’ultima per i maturandi.

Questa mattina, come ogni anno, si è svolta l’ultima assemblea di istituto tra saluti, ricordi dei cinque anni ormai volati e un po’ di timore per l’esame di maturità ormai prossimo.

Il tempo incerto non ha fermato il tradizionale momento dedicato ai ragazzi di quinto anno sulle note di “Notte prima degli esami” che si ripeterà, come ogni anno, la sera prima della prima prova.

Prima prova che si svolgerà il prossimo 21 giugno, seguita dalla seconda prova specifica dell’indirizzo ed il colloquio orale.