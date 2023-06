Sulla piazza ci sono i caschi da lavoro. Accanto, ci sono anche i volti di coloro che hanno perso la vita mentre erano impegnati nel proprio dovere quotidiano. E poi la scritta “Per non dimenticare, mai”. Anche quest’anno Andria si è fermata per commemorare le vittime del lavoro, del dovere e del volontariato. La cerimonia si è svolta in piazza Caduti sul Lavoro alla presenza delle autorità del territorio, tra cui il Prefetto BAT Rossana Riflesso, e del Comitato 12 giugno che nel 2017 ha realizzato il monumento in memoria delle vittime del lavoro al centro della piazza: un tubo d’acciaio che rappresenta la vita spezzata. La stessa installazione è presente in decine di comuni pugliesi. Il Comitato 12 giugno, nato in seguito alla morte di due giovani operai nel 2006 nello stabilimento ILVA di Taranto, ha riacceso i riflettori sul tema delle morti sul lavoro, una piaga che in Puglia resta purtroppo viva con diversi incidenti nel recente periodo. Le richieste del Comitato sono molteplici.

La cerimonia è avvenuta alla presenza di alcune giovani scolaresche andriesi, perché il messaggio arrivi anche alle giovani generazioni.

Il servizio.