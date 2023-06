Il Comune di Andria come noto è Socio dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio con l’Assessore Cesareo Troia da poco divenuto Vice Presidente Nazionale. Come da Statuto della stessa Associazione, tra gli altri, si persegue l’obiettivo di operare, per la maggior tutela e conoscenza della qualità dell’olio extra vergine di oliva italiano con particolare riferimento alla DOP (denominazione di origine protetta) ed al IGP (indicazione geografica protetta) e delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche dei territori a particolare vocazione olivicola oltre alla promozione della cultura sulla Dieta Mediterranea, patrimonio culturale e immateriale dell’umanità Unesco e alla promozione di manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca conoscenza tra produttori e visitatori dei Paesi e Città dell’olio extra vergine di oliva.

Nell’ambito del più ampio progetto Marchio Città dell’Olio, il cui scopo è quello di attivare processi di community building finalizzati al coinvolgimento degli operatori economici dei singoli territori è prevista l’introduzione, all’interno dei ristoranti che ne manifestino il relativo interesse, dello strumento della Carta degli Oli.

La Carta degli Oli, nasce da un progetto in collaborazione con la CCIAA dell’Umbria-Unioncamere, organizzatrice del Premio Ercole Olivario e ha lo scopo di sperimentare uno strumento divulgativo in grado di avvicinare la curiosità e l’interesse del consumatore al mondo degli oli extra vergine di oliva.

Al fine di garantire la massima qualità delle materie prime oggetto della Carta degli Oli, la selezione di questi ultimi passerà attraverso il superamento del test di ammissione al Concorso nazionale Ercole Olivario di Unioncamere nazionale, ed i ristoranti nei quali sarà possibile utilizzare tale strumento saranno ubicati all’interno del territorio afferente ad una delle Città dell’Olio italiane. Maggiori dettagli sono presenti nella scheda sintetica di progetto allegata.

Con lo scopo di comprendere il reale interesse da parte dei ristoratori locali delle Città dell’Olio, l’Associazione ha chiesto collaborazione ai propri Soci, nell’individuazione di quelle attività di ristorazione che manifestano la volontà di partecipare all’iniziativa della Carta degli Oli, che può rappresentare una svolta nell’ambito del rapporto olio-ristorazione.

L’adesione all’attività non ha nessun costo.

a manifestare il proprio interesse a partecipare all’iniziativa Carta degli Oli comunicandolo all’indirizzo di posta elettronica [email protected] . andria.bt.it entro le ore 12:00 del 16 giugno 2023, inserendo tutti i dati di contatto del ristoratore. Pertanto, si invitano tutti i ristoratori presenti sul territorio del Comune di Andria, inserendo tutti i dati di contatto del ristoratore.

Successivamente alla positiva manifestazione di interesse a partecipare all’iniziativa Carta degli Oli sarà cura dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio contattare le singole attività.

Per ulteriori informazioni e/o delucidazioni restano a disposizione il Dott. Eduardo Crocetta 0883290379 e il Geom. Fabio Attimonelli al numero 0883290691 dell’Ufficio Marketing Territoriale del Comune di Andria.