Una legge grazie alla quale è possibile rinascere e ripartire. La Confcommercio di Bari-Bat e l’associazione ReStart hanno siglato una convenzione con la quale un gruppo di professionisti mette a disposizione la propria competenza per trovare insieme una via d’uscita alla crisi. Il progetto dello sportello del sovraindebitamento, nato in collaborazione con la Confcommercio, è stato pensato per imprenditori ma anche famiglie che vogliono richiedere informazioni sulle procedure previste dal nuovo codice della Crisi e verificare insieme la possibilità di risanare con un piano di rientro studiato “su misura” le proprie esposizioni debitorie, utilizzando tutti gli strumenti legislativi a disposizione.

I dettagli della convenzione siglata con ReStart e sull’attività dello sportello del sovraindebitamento saranno illustrati il 9 giugno alle ore 15 presso la sede della Confcommercio di Andria in via N. Pisano in un’iniziativa a cura di Confcommercio Bari-Bat, Centro assistenza territoriale Bari-Bat e associazione ReStart.

“L’obiettivo che insieme a ReStart ci prefiggiamo è quello di assistere le piccole e medie imprese ma anche i consumatori e le famiglie rendendo accessibili gli strumenti previsti dal nuovo Codice della Crisi al fine di uscire definitivamente dalla situazione di sovraindebitamento. Una situazione in cui purtroppo si trovano tanti imprenditori causata dalla congiuntura economica sfavorevole e non per propria responsabilità. Basti pensare all’aumento dei costi delle utenze, con bollette in alcuni casi triplicate rispetto all’anno scorso. È facile così che i conti non tornino. Ma grazie alle opportunità offerte dal nuovo Codice ci sono procedure di esdebitazione per ricominciare o evitare il fallimento. Ciò che noi auspichiamo per chi è in difficoltà così da non subire le procedure attivate dai creditori. L’incontro è libero e aperto a tutti gli interessati, chiunque può affacciarsi nella nostra sede per qualsiasi delucidazione”, commenta Claudio Sinisi, delegato formazione Confcommercio Bari-Bat e presidente Confcommercio Andria.