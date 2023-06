60 anni al servizio degli altri, 60 anni a servizio dei più deboli. E’ una ricorrenza speciale quella appena trascorsa per la sottosezione dell’Unitalsi di Andria. Pietre vive all’interno della società, un cammino in salita fatto di carità aiuto e tanta fede al servizio del prossimo.

Una ricorrenza celebrata nel modo più consono per una associazione come l’Unitalsi e cioè con una santa messa in Cattedrale alla presenza del Vescovo Mons. Mansi e dei vertici nazionali e regionali dell’associazione.

Una associazione nata per l’organizzazione di pellegrinaggi a Lourdes attraverso “treni bianchi” e che negli anni poi si è adeguata a quello che la società chiedeva, andando incontro soprattutto ai bisogni dei più deboli. E per il futuro l’obiettivo e la mission non cambiano.

