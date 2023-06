Secondo posto per la nazionale italiana nella Coppa Europa dei 10.000 metri, andata in scena a Pacé, in Francia. Gli azzurri, con l’andriese delle Fiamme Azzurre, Pasquale Selvarolo, in squadra, sono saliti sul gradino intermedio del podio, alle spalle di Israele e davanti ai padroni di casa transalpini. Determinante per la conquista della medaglia d’argento il successo nella prova su pista di Yeman Crippa: il campione europeo di Monaco di Baviera 2022 e primatista italiano in carica ha chiuso la sua prova con il crono di 28’08’’. Trentesimo Selvarolo: 29’08’’, al termine di una gara molto tattica.