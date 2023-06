Cerimonia in Prefettura BAT ieri pomeriggio per il conferimento delle onorificenze di Cavaliere al merito della Repubblica. Insignito l’andriese dottor Michele Cannone, dell’Ufficio Igiene dell’ASL BT. Onorificenza anche per il dottor Donatello Iacobone, medico del 118, in attività ad Andria.

«Anche questa edizione della Festa della Repubblica – ha sottolineato il Sindaco Giovanna Bruno – ha esaltato le eccellenze del territorio e valorizzato l’arte e la cultura. Sono compiaciuta anche a nome della comunità per l’onorificenza tributata ai talenti andriesi. C’è bisogno di un’Italia che racconti e mostri la parte bella di sé. Siamo la Nazione della Bellezza, in tutte le sue declinazioni. Il mondo ci guarda per la civiltà e l’umanità che ci ha sempre contraddistinti. Il riconoscimento andato a due medici conferma, una volta di più, il senso di sacrificio e di generosità che contraddistingue gli operatori sanitari e che l’onorificenza ricevuta attesta».