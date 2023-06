Altro giro, altra corsa, altra maglia azzurra in arrivo per Pasquale Selvarolo, la terza con la nazionale senior. Il mezzofondista andriese sarà impegnato domani sera, a Pacé, in Francia, nei 10.000 metri della Coppa Europa di atletica leggera.

Niente assilli. Niente obiettivi di piazzamento, ma c’è un crono nel mirino del 23enne mezzofondista andriese.

Il portacolori delle Fiamme Azzurre, che come società civile difende i colori dell’Atletica Pro Canosa, punta nella seconda metà di stagione alla convocazione per i mondiali di mezza maratona ad ottobre. Ci lavorerà insieme al tecnico Piero Incalza.

Continua, intanto, la carrellata di atleti andriesi in maglia azzurra. Selvarolo, dunque, dopo il suo amico Fortunato, che lo scorso mese ha vinto la 20 km di marcia ai campionati europei a squadre di Podebrady, in Repubblica Ceca, ottenendo anche il minimo per Parigi 2024.

Il servizio.