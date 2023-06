Come già annunciato dal 12 giugno l’assetto urbanistico andriese subirà un ulteriore grosso cambiamento. Chiudono, infatti, temporaneamente per i lavori in corso lungo il tragitto ferroviario, via Barletta e via Vecchia Barletta. La chiusura è slittata al 20 giugno, ma è ugualmente imminente.

I dettagli ulteriori verranno illustrati dagli assessori alla Mobilità, Pasquale Colasuonno, all’Ambiente Savino Losappio, alle Opere Pubbliche, Mario Loconte ed alle Attività Produttive, Cesareo Troia in un incontro pubblico martedì 6 giugno 2023, alle 19:00 nei pressi dell’ingresso del mercato ortofrutticolo.

L’amministrazione spiegherà i cambiamenti in corso insieme alle ragioni di tutte le scelte assunte, direttamente in loco, per strada, in un confronto aperto con i cittadini come già fatto in numerose occasioni.