«Rivolgo un caloroso benvenuto nella famiglia Lega, all’ amico Antonio Scamarcio – dichiara Ruggiero Grimaldi (Segretario Provinciale Lega BAT) -. L’ avvocato Scamarcio è uno stimato professionista in città, che da anni si dedica all’ impegno politico ed il suo ingresso è sinonimo dell’ azione di radicamento che stiamo conducendo in tutta la provincia.

Nelle ultime elezioni amministrative, da candidato Sindaco, ha rappresentato l’ intera coalizione di CentroDestra, indicato proprio dal nostro partito, con il placet dello stesso Matteo Salvini. – continua – Ecco perché con il Vice Segretario Provinciale Divincenzo, la Segretaria Cittadina Paola Albo e il Responsabile degli Enti Locali Gianni Dileo, abbiamo sin da subito accolto favorevolmente l’ ingresso di Scamarcio in Lega, convinti che rafforzerà l’ azione amministrativa nella città di Andria.

Al consigliere Grumo invece, – conclude – del quale apprendiamo il passaggio ad un’altra forza politica dalla stampa, auguriamo le migliori fortune, ricordandogli però di essere stato eletto nell’ assise provinciale in seno al centrodestra, in particolar modo come candidato Lega grazie alle preferenze degli amministratori comunali che si identificano nel nostro partito.

Per tanto, come coerenza vuole, ci aspetteremmo le sue dimissioni per consentire a chi ancora oggi fa parte della nostra aerea, di ricoprire quel ruolo e far si che coloro che ci hanno dato fiducia possano sentirsi degnamente rappresentati».