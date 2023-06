Divieti di fermata e di sosta in piazza Santa Maria Vetere, via Gen. Arimondi e via Brunforte da oggi e sino al 9 giugno dalle 6:30 alle 18 a causa dei lavori di rifacimento dell’asfalto. Nessuna interruzione del traffico nei due sensi di marcia. Prosegue il programma “Strada per Strada” dopo la sistemazione di diverse vie cittadine di maggior rilevanza.

L’attività di fresatura e stesura del bitume prevede l’occupazione delle strade da parte dell’impresa “Costruzioni Generali Di Santo srl”, ditta che sta effettuando questi lavori, e i conseguenti divieti su ambo i lati con rimozione coatta.