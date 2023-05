Tempo di vacanze e di grandi opportunità lavorative per gli alunni dell’istituto Lotti- Umberto I. Enorme successo per l’Academy di animazione turistica effettuata in Salento e alla quale hanno preso parte ben 44 studenti dell’indirizzo tecnico per il turismo, accompagnati in questa importante attività di PCTO dai docenti M. Scarnera, M. De Tommaso, G. Chiummo e G. Ernesto.

Lo stage, organizzato da Obiettivo Tropici, una agenzia leader nel settore dei servizi turistici che opera in tutto il mondo, ha visto i ragazzi impegnati dal 21 al 26 maggio presso il Blu Salento Village a Sant’Isidoro (Le) in una serie di attività di formazione; dal mini club allo junior club, dal fitness allo sport, dalle attività di teatro, sotto la guida dell’attore Gigi DeBiasi, alle lezioni di social media marketing, per apprendere sul campo i segreti di questa professione in tutte le sue sfaccettature. Un’autentica full immersion che ha visto impegnati gli studenti con grande entusiasmo e dedizione, tanto da permettergli di mettere in scena, in appena 4 giorni, uno splendido musical magistralmente guidati dal direttore artistico Toto Vivinetto.

Un ponte reale tra scuola e mondo del lavoro che ha prodotto subito frutti concreti, perché ben 19 dei partecipanti allo stage hanno ottenuto da Obiettivo Tropici un contratto di lavoro per la stagione estiva, in Italia e all’estero. I ragazzi del Tecnico per il Turismo faranno parte dello staff di animazione in villaggi turistici in Spagna (Menorca), Grecia (Kos), Sicilia, Sardegna e Puglia.