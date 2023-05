Continuano i corsi di formazione della Misericordia di Andria in favore della popolazione. Per giovedì 15 giugno dalle 18,30 alle 20 è previsto un corso di primo soccorso neonatale aperto a tutti coloro i quali interagiscono a vario titolo con i neonati. Non solo neo genitori ma anche baby sitter o educatrici. Un corso organizzato all’interno di Casa della Misericordia in viale Istria 16 ad Andria, grazie anche al prezioso contributo del Centro di Formazione delle Misericordie di Puglia e che vedrà posti limitati. Per informazioni o iscrizioni è possibile contattare lo 0883554453.